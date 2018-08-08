Израильские военные сообщили о запуске восьми ракет из Газы

Израильские военные зафиксировали запуск восьми ракет из сектора Газа, две из них перехвачены. Об этом сообщается в твиттере израильской армии.

«После сообщений о воздушной сирене, которая сработала в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы восемь ракетных запусков из сектора Газа», — говорится в сообщении армейского твиттера.

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Отмечается, что ПВО Израиля «Железный купол» перехватила две из них.

Информации о пострадавших и жертвах в данный момент нет. Также не уточняется, кто запустил ракеты.

Ранее сообщалось, что танк Израиля атаковал пост боевиков в ответ на попытку прорыва из Газы. Отмечалось, что на приграничной территории собрались около восьми тыс. жителей анклава, которые принимали участие в череде протестных акций, под названием «Великий марш возвращения».