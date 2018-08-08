В минобороны Испании выразили сожаление из-за инцидента с ракетой на территории Эстонии

Глава министерства обороны Испании Роблес Фернандес во время телефонного разговора с эстонским коллегой Юри Луйком выразила «глубокое сожаление» из-за инцидента с ошибочно выпущенной ракетой в воздушном пространстве над территорией Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом», — приводит слова Луйка пресс-служба минобороны Эстонии.

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Также он отметил, что главы министерств обороны договорились «тесно сотрудничать» в поиске ракеты и проведении расследования. Министры также подчеркнули важность миссии НАТО в охране воздушного пространства стран Балтии и обеспечении безопасности альянса.

Ранее командующий ВВС Эстонии Рийво Валге на экстренной пресс-конференции в Таллине заявил, что эстонские военные, вероятно, обнаружили место падения ракеты, которую случайно запустил истребитель ВВС Испании.