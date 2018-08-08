ВМС Украины подготовят стратегию развития флота до 2035 года

Военно-морские силы (ВМС) Украины разрабатывают стратегию развития военного флота до 2035 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр командования украинскими ВМС.

В военном ведомстве отметили, что над стратегическим документом работают украинские военные моряки совместно с иностранными специалистами, представителями Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, научных и научно-исследовательских организаций.

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«В Одессе проходит рабочая встреча по вопросам разработки стратегии развития военно-морских сил ВС Украины до 2035 года», — говорится в сообщении украинского минобороны.

По имеющимся данным, целью четырехдневной встречи станет подготовка рабочих материалов, на основе которых будут разработаны документы перспективного развития и применения ВМС Украины по стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина признала недостижимость морского паритета с российскими ВМС.