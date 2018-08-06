СМИ: Пентагон выделит почти $800 млн на разработку подводных беспилотников

Министерство обороны США заключило контракт на исследования и разработку подводных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму почти $800 млн, сообщает издание Stars and Stripes.

Эксперты считают, что контракт говорит о растущем интересе к беспилотным системам со стороны оборонного ведомства США.

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Пентагон выбрал 23 компании, чтобы разделить задачи в рамках контракта по БПЛА. Каждой из организации будут предоставлены задачи, связанные с «закупкой материалов и услуг, используемых для разработки, строительства, изготовления и поддержки беспилотных подводных систем». Работы по контракту планируется завершить к июлю 2023 года.

В бюджете на 2019 год минобороны США запросило $9,6 млрд для беспилотных технологий и связанных с ними систем. Эта сумма на 28% больше выделенных средств по сравнению с предыдущим годом, уточняет издание.

Президент некоммерческой организации «Международная ассоциация беспилотных систем» Брайан Уинн назвал беспилотные системы и робототехнику «ключевыми технологическими областями, позволяющими США противостоять ряду развивающихся угроз, создаваемых на современном поле боя».

Ранее стало известно, что Пентагон потратит почти $900 млн на развитие искусственного интеллекта.