Эксперт о словах Киева по блокировке портов: правовую базу нарушила Украина

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал обвинения со стороны министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в блокировке российской стороной украинских портов, передает «ФАН».

«Данное заявление — не более чем выдумка Омеляна. Стоит подчеркнуть, что действующую нормативную правовую базу нарушила именно украинская сторона, задержав российское судно «Норд» и его экипаж. Данный факт является прямым нарушением договоренностей, заключенных между Россией и Украиной», — сказал Цеков.

Реклама

По его словам, сам Омелян не приводит фактов нарушения законодательства со стороны России.

Ранее сообщалось, что Киев обвинил Россию в использовании военных для блокирования украинских портов.