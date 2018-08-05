В Сомали произошел взрыв около военной базы

На юге Сомали произошел взрыв около военной базы в городе Афгойе, сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее четырех человек.

Причины произошедшего устанавливаются.

В апреле при взрыве во время футбольного матча в городе Барава на юге Сомали погибло пять человек.

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По информации Garowe Online, во время матча между «Эльманом» и «Эс-Уай-Эл» сработало взрывное устройство, которое было заложено на VIP-трибуне.

Известно о восьми пострадавших, а также пяти погибших болельщиках.

Также в Росавиации признали воздушные зоны над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали опасными для полетов в связи с террористической угрозой.