Reuters: КНДР продолжает работать над ядерной программой

Северная Корея продолжает работу над ядерной и ракетной программой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

По данным агентства, независимые эксперты утверждают, что КНДР продолжает над своей ядерной программой нарушая резолюции СБ ООН.

Как отмечается, специалисты предоставили ООН доклад по Северной Корее в пятницу, 3 августа.

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Согласно документу, КНДР также поддерживает военное сотрудничество с Сирией и занимается торговлей вооружениями с Йеменом.

При этом эксперты заявили, что Северная Корея нарушила запрет на вывоз текстильной продукции.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США нашла признаки производства новых ракет в КНДР.

Как отмечалось, разведка обнаружила возможное производство двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет в Северной Корее.