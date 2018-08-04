США намерены выделить $300 млн на укрепление безопасности в Азии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует выделить около $300 млн на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, данное решение было принято в рамках курса по продвижению региональной стабильности в регионе.
Реклама
Он также добавил, что эти средства помогут достижению «приоритетов» в сфере обеспечения морской безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
Помпео подчеркнул, что это поспособствует противодействию транснациональным угрозам.
Ранее сообщалось, что минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.
Как отмечалось, средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.