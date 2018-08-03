Танк Израиля совершил атаку на пост боевиков в ответ на попытку прорыва из Газы

Израильский танк совершил обстрел позиций боевиков в секторе Газа после нарушения границы группой палестинцев во время серии массовых протестов, передает РИА «Новости».

«Группа подозреваемых проникла в Израиль из южной части сектора Газа, швыряла зажигательные бомбы и взрывные устройства в районе пограничного забора, а затем вернулась обратно. В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС», — заявили представители армии Израиля.

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Сообщается, что на приграничной территории собрались около восьми тысяч жителей анклава, которые принимают участие в череде протестных акций, под названием «Великий марш возвращения».

Ранее сообщалось, что Сирия сбила израильские беспилотники-разведчики к западу от Дамаска.