Путин утвердил замену военных кафедр в вузах учебными центрами

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий замену военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с положениями текста закона, ряд существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на общий тип подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

На данный момент в 87 российских вузах функционируют структуры военной подготовки, 34 учебных центра готовят офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям, а также 83 военных кафедры готовят офицеров запаса по 150 специальностям и сержантов запаса по 90 специальностям.