Путин подписал закон о передаче военной недвижимости муниципалитетам

Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной передаче субъектам и муниципальным образованиям военного недвижимого имущества, которое перестало использоваться по назначению. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предоставляет возможность передавать высвобождаемое военное имущества не только в собственность муниципальных образований, но и в собственность регионов.

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Передача в региональную или муниципальную собственность недвижимого имущества без передачи земельного участка, на котором оно расположено, законом запрещается. А в случае безвозмездной передачи жилых помещений в многоквартирных домах Минобороны, признанных аварийными, наниматели таких жилых помещений и члены их семей подлежат переселению.

Закон также предусматривает предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на содержание переданного военного имущества и переселение граждан из аварийных домов.