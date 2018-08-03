Зариф и Могерини обсудили СВПД на встрече в Сингапуре

Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал, что обсудил вопрос совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на встрече в Сингапуре. Об этом он написал в твиттере.

«Провел встречу с президентом и главой МИД Сингапура, а также с главами МИД Китая, Новой Зеландии, Австралии и Индонезии. Пришли к четкому консенсусу о необходимости продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что на встрече с Могерини обсуждалась, в том числе, экономическая выгода от сделки для иранского народа.

Ранее сообщалось, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд переговоров с зарубежными коллегами, в том числе с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.