AP: Белый дом набирает сотрудников в команду по Ближнему Востоку

Администрация президента США Дональда Трампа набирает сотрудников в политическую группу Белого дома по Ближнему востоку перед выпуском мирного плана по израильско-палестинскому конфликту, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает AP, пополнение штата происходит в ожидании обнародования «долгожданного, но в значительной степени загадочного» израильско-палестинского мирного плана.

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По информации источников, cовет национальной безопасности при президенте США на прошлой неделе начал контактировать с другими ведомствами и искать потенциальных сотрудников, которые желали бы присоединиться к команде по вопросам Ближнего Востока. Трудовой контракт, как отмечает агентство, предполагает срок работы от шести месяцев до года.

Группа по Ближнему Востоку разделена на три основных отдела, включая политические вопросы и вопросы безопасности, экономику и стратегические коммуникации. По сообщениям Белого дома, планируется, что упомянутый выше план будет опубликован «в ближайшее время», однако конкретных дат никогда не называлось.

Тем не менее, в июне старший советник Белого дома Джаред Кушнер и специальный представитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт, возглавляющий мирные усилия Трампа на Ближнем Востоке, провели встречи с представителями Катара, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Израиля, что было воспринято в качестве попытки заручиться поддержкой будущего мирного плана. В Белом доме эти встречи назвали «продуктивными».

AP полагает, что создание команды Белого дома по ближневосточному региону является прямым свидетельством того, что создание мирного плана продвигается.

Представители Белого дома говорят, что план будет сосредоточен на прагматической стороне.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после того, как Соединенные Штаты приняли решение покинуть заключенную с Ираном в 2015 году ядерную сделку.