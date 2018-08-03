В ООН рассказали о ситуации в Йемене

Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в регионе происходит эскалация военного конфликта, несмотря на усилия ООН.

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Он также добавил, что «центром войны» стал порт в Ходейде.

Гриффитс подчеркнул, что ООН не собирается прекращать попытки по урегулированию ситуации в Йемене.

Ранее сообщалось, что Йемен попросил президента России Владимира Путина помочь прекратить гражданскую войну.

Как отмечалось, Путина также попросили помочь в обеспечении безопасности в стране.