В ООН рассказали о ситуации в Йемене
Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в регионе происходит эскалация военного конфликта, несмотря на усилия ООН.
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Он также добавил, что «центром войны» стал порт в Ходейде.
Гриффитс подчеркнул, что ООН не собирается прекращать попытки по урегулированию ситуации в Йемене.
Ранее сообщалось, что Йемен попросил президента России Владимира Путина помочь прекратить гражданскую войну.
Как отмечалось, Путина также попросили помочь в обеспечении безопасности в стране.