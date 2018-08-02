На базе ВВС США в Огайо произошла стрельба

На базе ВВС США Райт-Пэттерсон в штате Огайо произошла стрельба. Об этом командование базы сообщило в твиттере.

Отмечается, что инцидент произошел в госпитале на территории базы. На место прибыли силы безопасности, а также пожарная служба. Персоналу посоветовали найти укрытие до момента разрешения инцидента.

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«Наш первый приоритет при любой чрезвычайной ситуации — защитить мужчин в Райт-Пэттерсон. Сотрудники силы безопасности нашей базы и сотрудники пожарной охраны обучены быстро оценивать ситуацию и предпринимать необходимые действия. Ведется расследование», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в доме престарелых в Техасе погибли три человека.