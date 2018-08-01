Источник: сирийские военные попали в засаду боевиков в Думейре

Правительственные войска Сирии попали в засаду боевиков террористической группировки «Исламское государство» в районе аэропорта сирийского города Думейр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в результате нападения боевиков погибли 14 военных.

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Как отмечается, среди погибших бригадный генерал Надим Асаад, отвечавший за безопасность района Думейр.

При этом нападение произошло во время инспекции района Тель-Даква.

Ранее сообщалось, что сирийские военные восстановили контроль над крупнейшим оплотом группировки «Исламское государство» в провинции Дераа.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.