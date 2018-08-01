СМИ: новый американский фрегат превзойдет свой первоначальный проект

Перспективный американский фрегат FFG(X) военно-морского флота (ВМФ) США будет более усовершенствованным по своим характеристикам и превзойдет свой первоначальный проект, пишет Warrior Maven.

В настоящее время военно-морской флот США укрепляет и расширяет проект по фрегату FFG(X), который должен быть готов к использованию к середине 2020-х годов.

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Например, новый фрегат будет способен распознавать цель на больших дистанциях, поражать цель из высокоточного оружия нового поколения. Помимо этого, фрегат будет оснащен новой сетевой технологией и возможностями рекогносцировки, а также будет способен управлять беспилотными системами.

В настоящее время разрабатывается дизайн фрегата. Издание отмечает, что ВМФ США планирует ускорить разработку проекта нового боевого судна, чтобы в конечном итоге развернуть корабль в начале или середине 2020-х годов. Кроме того, планируется, что фрегат получит улучшенную сенсорную систему, позволяющую укрепить противовоздушную оборону.

Отмечается, что проект военно-морского флота для данного фрегата также потребует передовых технологий ведения электронной войны. Новый боевой корабль также будет иметь семь 11-метровых надувных моторных лодок для коротких боевых или экспедиционных миссий.