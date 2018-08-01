Суд США временно заблокировал публикацию чертежей оружия для 3D-принтера

Федеральный суд штата Вашингтон вынес постановление о временной блокировке публикации инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера. Об этом пишет газета The New York Times.

В газете отметили, что данное решение вынес окружной судья в Сиэтле Роберт Ласник.

Ранее сообщалось, что против администрации президента США Дональда Трампа подали иск из-за чертежей по созданию оружия. Позднее Трамп заявил, что в публикации чертежей для сборки оружия на 3D-принтере «нет большого смысла». Он отметил, что пришел к такому мнению после разговора с представителем NRA (Национальной стрелковой ассоциацией США).