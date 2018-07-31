Госдеп отказался комментировать сообщения о создании новых ракет в КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отказалась комментировать сообщения о производстве новых ракет в Северной Корее. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данные сообщения являются «вопросов разведки США» и Госдеп не может их комментировать.

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Она также добавила, что ведомство ожидает полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее СМИ сообщили, что представители американской разведки обнаружили свидетельства того, что Северная Корея конструирует новые ракеты.

Как отмечалось, спутниковые снимки могут быть свидетельством производства двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.