На Украине неизвестный застрелил ветерана АТО

В Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «112 Украина».

Мужчина скончался от полученного ранения. По данным телеканала, он являлся общественным активистом и участником АТО.

В настоящий момент для поиска стрелка на территории Запорожской и Донецкой областей введен план «Сирена». Полиция работает на месте происшествия, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина устроил перестрелку, в ходе которой убил своего сообщника, также он ранил троих полицейских.