BI: российский фрегат превосходит боевые корабли США

Российский корабль «Адмирал флота Касатонов» превосходит боевые суда США. Об этом пишет The Business Insider.

Как отмечается, речь идет о сравнении российских сторожевых кораблей с американскими прибрежными боевыми судами прибрежной зоны.

«Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» — «Адмирал Касатонов» еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным», — пишет издание.

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Уточняется, что корабли США серии LCS имеют проблемы с двигателями и сталкиваются с задержками.

Ранее американский журнал Military Watch сравнил характеристики российского истребителя Су-57 и американского F-35 и пришел к выводу, что самолет США уступает по многим параметрам, в то время как более новый F-22 и его российский конкурент сопоставимы.