Сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГ в провинции Дераа

Правительственные войска восстановили контроль над крупнейшим оплотом группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дераа, передает РИА «Новости» заявление сирийского военно-полевого командира.

«Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра — это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа», — рассказал он.

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По словам командира, армия штурмовала поселения в долине Ярмук с двух направлений — с северо-запада и северо-востока.

«Саперы начали осмотр и разминирование освобожденной территории», — добавил он.

Ранее в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 73 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.