Сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГ в провинции Дераа
Правительственные войска восстановили контроль над крупнейшим оплотом группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дераа, передает РИА «Новости» заявление сирийского военно-полевого командира.
«Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра — это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа», — рассказал он.
По словам командира, армия штурмовала поселения в долине Ярмук с двух направлений — с северо-запада и северо-востока.
«Саперы начали осмотр и разминирование освобожденной территории», — добавил он.
Ранее в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 73 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.