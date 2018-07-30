В Минобороны создано военно-политическое управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего командующего Западного военного округа Андрея Картаполова главой новой структуры Минобороны — военно-политического управления ВС России, сообщает РИА «Новости».

«Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Реклама

Отмечается, что таким образом, в структуре Минобороны России теперь будет 11 заместителей министра, в том числе два первых заместителя и один статс-секретарь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об укреплении западной границы.