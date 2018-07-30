Стали известны сроки появления российского экраноплана

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что опытный образец экраноплана «Орлан» появится в России к 2027 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экранопланы будут созданы в рамках реализации государственной программы вооружений.

«В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает строительство опытного образца», — сказал Борисов.

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Он также отметил, что экранопланы будут применяться в морских регионах. Для патрулирования прибрежных территорий они будут оснащены ракетным вооружением. В основном их планируется применять в районе Севморпути, но также они смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.

Ранее сообщалось, что в России собираются построить несколько десятков кораблей на воздушной подушке.