Вице-премьер России посетовал на дороговизну «Арматы»

Российский вице-премьер Юрий Борисов объяснил, что ВС страны не стремятся закупать танки «Армата» из-за их дороговизны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борисова, у российской стороны нет необходимости в массовых закупках новой техники. Вместо приобретения дорогостоящих новых моделей средства направляют на модернизацию уже имеющейся техники, за счет чего российский военный бюджет в десять раз меньше бюджета НАТО.

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«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — сказал Борисов.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с «Бумерангами».

Ранее Борисов заявил, что в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года в стране могут быть построены корабли на воздушной подушке.