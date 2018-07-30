СМИ: в России ужесточат требования к военной подготовке в гражданских вузах

В российском Минобороны разработали новые правила для проходящих военную подготовку в гражданских вузах сержантов, старшин, солдатов и матросов запаса, пишут «Известия».

По имеющимся данным, студенты не смогут восстановиться после отчисления из военного центра. Также им придется подписать договор с Минобороны и ректором своего университета. Расторгнуть договор смогут за неуспеваемость, нарушение устава и препятствия для допуска к государственной тайне. Это, по словам экспертов, может помешать поступить в военные центры молодым людям, имеющим родственников или недвижимость за границей.

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Также стало известно, что поступление в военные центры будет проводиться на конкурсной основе. Разработкой системы отбора займется главное управление кадров Минобороны.

Отмечается, что к студентам, проходящим военную подготовку в гражданских вузах, будут предъявлять три главных требования: проходить обучение, соблюдать нормы уставов и правил внутреннего распорядка, а также выглядеть на занятиях в соответствии с «требованиями, устанавливаемыми начальником военно-учебного заведения».

Ранее сообщалось, что военные кафедры в гражданских вузах заменят военными учебными центрами.