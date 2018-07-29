В Сирии прошел морской парад в честь Дня ВМФ России

Военно-морской парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прошел на рейде сирийского порта Тартус в честь дня Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

«В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск», вооруженные комплексами высокоточного ракетного оружия «Калибр-НК», килекторное судно «КИЛ-158», — говорится в сообщении.

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Кроме того, на сторожевом корабле «Сметливый» состоялось награждение ведомственными наградами моряков.

«Также в честь Дня Военно-морского флота России в небе над акваторией порта Тартус пролетели самолеты Воздушно-космических сил России — фронтовые бомбардировщики СУ-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители СУ-35С, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим», — добавляется в сообщении.

Впервые парад кораблей на рейде сирийского порта Тартус был проведен в День ВМФ 30 июля 2017 года.