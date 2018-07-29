Военные Израиля перехватили шедшее на прорыв блокады сектора Газа судно

Израильские военные подтвердили, что остановили в Средиземном море и буксируют на свою базу судно с пропалестинскими активистами, шедшими на прорыв блокады сектора Газа, передает РИА «Новости».

Армейская пресс-служба сообщила, что перехват бывшей рыболовецкой шхуны под норвежским флагом обошелся «без чрезвычайных происшествий».

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«ВМС Израиля перехватили судно, которое следовало из Европы с намерением нарушить законную морскую блокаду, которая действует в отношении сектора Газа», — говорится в сообщении.

По данным организаторов акции, на борту судна находятся 22 моряка, правозащитника и журналиста из 16 стран, а также груз медикаментов на сумму в €13 тысяч.

20 июля израильские военные засекли запуск трех ракет с территории сектора Газа. Тогда же один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа.