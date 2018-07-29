Источник: Индия собирается купить у США систему ПВО NASAMS II

В Индии рассматривают возможность приобретения системы противовоздушной обороны (ПВО) National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II), чтобы защитить столицу страны Дели. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на источники.

По данным издания, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии во главе с министром обороны Нирмалы Ситараман признал необходимым приобретение у США системы NASAMS II на сумму около $1 млрд. Целью укрепления ПВО называют защиту от возможных военных или террористических атак, таких как атака 11 сентября 2001 года в США.

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Как отмечается, NASAMS II должен стать частью ПВО индийской столицы, подобно ракетным щитам в Вашингтоне и Москве.

Ранее сообщалось, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.