Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин заявил, что флот страны успешно решает задачи обороноспособности, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, российский флот также вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом и играет важную роль в обеспечении стратегического паритета.

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«Поздравляю всех, кто стоит на страже нашей Родины, всех, кто служит на славу российского флота», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент поприветствовал участников парада по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Военно-морского флота.