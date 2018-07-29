Эрдоган пригрозил США последствиями в случае отказа от поставок F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обратится в международный арбитраж, если Вашингтон не поставят ей истребители F-35. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, если США не поставят Турции самолеты F-35, страна обратиться в международный арбитраж.

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Он также отметил, что существуют «альтернативы» американских F-35.

Ранее СМИ сообщили, что конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 для Турции из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400.

Как отмечалось, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год.