Эрдоган пригрозил США последствиями в случае отказа от поставок F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обратится в международный арбитраж, если Вашингтон не поставят ей истребители F-35. Об этом сообщает Haberturk.
По его словам, если США не поставят Турции самолеты F-35, страна обратиться в международный арбитраж.
Реклама
Он также отметил, что существуют «альтернативы» американских F-35.
Ранее СМИ сообщили, что конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 для Турции из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400.
Как отмечалось, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год.