Президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении Главного военно-морского парада». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 29 июля 2018 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в тексте.

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Подготовка и проведение парада возлагается на Министерство обороны России и «другие федеральные органы исполнительной власти», определяемые правительством.

Правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, будет осуществлено за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.