В Канаде решили оказать Украине военную помощь на сумму свыше $7 млн

В Канаде решили поддержать украинскую сторону, выделив примерно $7,2 млн на военную помощь. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам министра национальной обороны Канады Харджита Саджана, канадская сторона вместе со своими партнерами работает для развития «безопасной, успешной и демократичной Украины».

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«В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на более $16 млн, и вещи еще на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года», — заявил Саджан.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» его страны.