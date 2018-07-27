МИД Франции: Париж хочет работать с Москвой

Франция хочет работать с Россией для того, чтобы сблизить позиции стран, оказывающих влияние в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского МИД.

По его словам, Франция намерена работать с Россией для того, чтобы найти всеобъемлющее и прочное политическое решение по Сирии.

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Он также добавил, что сотрудничество с Москвой позволило обеспечить быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Сирию.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту.

Как отмечалось, Россия обеспечит доставку грузов в САР из Франции.