МИД Франции: Париж хочет работать с Москвой
Франция хочет работать с Россией для того, чтобы сблизить позиции стран, оказывающих влияние в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского МИД.
По его словам, Франция намерена работать с Россией для того, чтобы найти всеобъемлющее и прочное политическое решение по Сирии.
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Он также добавил, что сотрудничество с Москвой позволило обеспечить быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Сирию.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту.
Как отмечалось, Россия обеспечит доставку грузов в САР из Франции.