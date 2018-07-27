Глава Пентагона заявил о готовности к переговорам с Шойгу

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что рассматривает возможность провести переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он готов провести встречу с Шойгу.

Однако, он также подчеркнул, что в настоящее время решения по поводу его встречи с Шойгу нет.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что Мэттис «открыт» для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Как отмечалось, Москва не направляла в военное ведомство официального запроса для проведения переговоров.