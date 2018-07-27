В ДНР опровергли информацию о ранении Захарченко

В администрации главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко заявили, что информация о его ранении не соответствует действительности, сообщает РИА «Новости».

«Это фейковая информация. Глава [ДНР] перенес плановую операцию, связанную с тяжелым ранением в Дебальцево в 2015 году. Уже приступил к работе в полном объеме», — сказали в администрации.

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Как сообщил ФАН политолог Константин Долгов, ранение главы ДНР в районе Авдеевской промзоны невозможно, поскольку Захарченко давно не ездит на передовую.

«Поэтому вся информация, которая распространяется о его якобы ранении, не соответствует действительности», — сказал Долгов.

Ранее Захарченко назвал пути решения конфликта в Донбассе.