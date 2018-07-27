Трамп вновь поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков солдат США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что он выполнил свое обещание по возвращению останков американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Ким Чен Ын полностью выполнил свое обещание.

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Он также выразил надежду на то, что лидер КНДР продолжит выполнять свои обещания данные в ходе саммита в Сингапуре.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время останки американских солдат транспортируются в США.

Ранее Трамп в своем твиттере поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков солдат США.

По его словам, это будет большим событием для множества американских семей.