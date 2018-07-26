Порошенко сообщил об успешных испытаниях снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что один из этапов испытаний крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» успешно завершился. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, снаряды для артиллерийской системы разработал и выпускает госконцерн «Укроборонпром».

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«Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины», — написал Порошенко.

Он добавил, что во время испытаний были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды, а для оценки их баллистических характеристик использовался радар, произведенный в одной из стран НАТО.

Ранее Порошенко сообщил, что в стране начали производство боеприпасов по стандартам НАТО.