В Госдуме приняли закон о замене военных кафедр на учебные центры

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об изменении военной подготовки в вузах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, вместо военных кафедр в вузах теперь будут действовать военные учебные центры. Предусмотренные законопроектом изменения унифицируют систему военной подготовки.

Реклама

Уточняется, что закон начнет действовать через 180 дней с момента его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании военной подготовки в вузах, согласно которому военные кафедры при гражданских учебных заведениях будут ликвидированы.