В Минобороны рассказали об атаке ИГ по территории Израиля

В Министерстве обороны России сообщили, что 25 июля атака по территории Израиля велась с позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Заявление военного ведомства передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в среду, 25 июля, авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку.

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«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — заявили в российском Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что поблагодарили израильских военных через установленные каналы связи за предотвращение провокации со стороны террористов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.