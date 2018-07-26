В США не приняли решение по продлению договора о сокращении оружия

Государственный секретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате заявил, что у американских властей пока нет позиции по продлению договора между Соединенными Штатами и Россией о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления в сенате у Помпео попросили подтвердить достоверность информации, что у властей США пока нет позиции относительно продления после 2021 года договора по сокращению наступательно вооружения.

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«Да, это так», — сказал Помпео.

Госсекретарь также отметил, что США собираются «комплексно» подходить к вопросу стратегических договоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подписать договор о сокращении наступательных вооружений, однако сторонам необходимо договориться о деталях.