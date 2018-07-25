Помпео: КНДР продолжает производить топливо для ядерных бомб

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея продолжает производство топлива для ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Сенатор-демократ на слушаниях в сенатском комитет спросил Помпео, продолжает ли Пхеньян производить топливо для ядерных бомб.

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«Да, верно... да, они продолжают производить расщепляющиеся материалы (материалы, которые способны поддерживать ядерную реакцию. — «Газета.Ru»)», — ответил Помпео.

Также Помпео не стал отвечать на вопрос, продолжает ли КНДР разрабатывать баллистические ракеты для подлодок.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей.