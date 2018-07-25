Авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку

Израильская авиация атаковала в Сирии установку, выпустившую через границу два реактивных снаряда, передает РИА «Новости».

Военные не уточняет, кто произвел обстрел, который, по их версии, не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

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«В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирены тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали из-за ракеты, выпущенной на территории Сирии.