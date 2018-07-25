В Израиле сработали сирены из-за ракетного пуска в Сирии

Сирены тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали из-за ракеты, выпущенной на территории Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильских военных.

Они предполагают, что пуск был произведен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и оппозицией, и пока не говорят, перелетела ли ракета через границу.

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«Был зафиксирован запуск из Сирии в направлении территории Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем истребителя ВВС Сирии.