США ввели санкции против 8 человек за поставку электроники в Сирию

США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия, передает РИА «Новости».

«Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований — структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия», — говорится в сообщении.

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В списке граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний также ливанские, сирийские и одна китайская.

Ранее сообщалось, что в ООН спецдокладчик высказался за разработку механизма отмены западных санкциях в отношении Сирии.