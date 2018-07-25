СМИ рассказали о возможностях новейшего подводного беспилотника «Посейдон»

Российский подводный беспилотник «Посейдон» является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в мире, пишет Popular Mechanics.

Новейшее оружие России также имеет название «Статус-6» и «Kanyon». Размеры «Посейдона» — более 19 метров в длину и почти два метра в ширину, пишет издание со ссылкой на книгу «Подводные лодки мира: руководство по распознаванию скрытых берегов».

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Отмечается, что согласно прежним отчетам новейшее оружие располагает мощностью 100 мегатонн. Тем не менее, Саттон в своей книге пишет о мощности, равной всего двум мегатоннам. PM пишет, что даже такая сила способна уничтожить крупные мегаполисы.

Издание признает, что боеголовка достаточно велика, чтобы уничтожить весь флот американских авианосцев, однако существует вопрос, как «Посейдон» сможет идентифицировать и найти движущуюся группу противника.

Атомная беспилотная подлодка предназначена для пересечения целых океанов, прежде чем запустить детонирование боеголовки у берегов противников, говорится в материале.

Саттон также отмечает, что следы разработки «Посейдона» можно проследить до 2008 года, когда российский военно-морской флот (ВМФ) взял на вооружение уникальную подводную лодку «Саров».

В материале говорится, что новейший подводный беспилотник России может развивать скорость до 70 узлов в час, что равняется более 128 км в час на суше. PM отмечает, что эта скорость превосходит американские подлодки с ядерным реактором и противокорабельные самонаводящиеся торпеды США.