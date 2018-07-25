В Сибири по тревоге подняли более 10 тысяч военнослужащих

В Центральном военном округе (ЦВО) по тревоге подняли более десяти тысяч военнослужащих соединений и воинских частей, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, военные отрабатывали быстрое приведение в высшую степень боевой готовности. Она предполагает необходимость в короткие сроки получить оружие, экипировку, боеприпасы, быстро подготовить военную технику, вывести ее из парка для хранения и переместить в район, где производится формирование.

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«Свыше десяти тысяч военнослужащих соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва, подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности», — говорится в сообщении ЦВО.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащие также отрабатывали организацию взаимодействия между подразделениями и отражение внезапной атаки противника на особо важные объекты.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке прошли учения тихоокеанского флота.