WT: конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок C-400

Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 для Турции из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, это решения было одобрено в обеих палатах конгресса США.

Как отмечается, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год.

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При этом окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США.

Ранее СМИ сообщили, что CША пытаются помешать Турции купить российские С-400 и продать Анкаре «Патриот».