Лавров и Герасимов обсудили с Макроном Сирию

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили вопросы постконфликтного восстановления Сирии.

При этом в ходе встречи стороны поговорили о важности скорейшего возвращения беженцев в САР.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов прибыли в Берлин.