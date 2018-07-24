Лавров и Герасимов обсудили с Макроном Сирию
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы постконфликтного восстановления Сирии.
При этом в ходе встречи стороны поговорили о важности скорейшего возвращения беженцев в САР.
Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов прибыли в Берлин.