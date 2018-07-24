На Украине рассказали о планах США выделить Киеву $250 млн

В посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что конгресс США намерен выделить Киеву $250 млн. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.

По данным посольства, Вашингтон выделит эти средства для предоставления помощи Украине в сфере безопасности.

Как отмечается, около $50 млн должны пойти на предоставление Украине летальных видов вооружения.

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Ранее минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.

Как отмечалось, данные средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.